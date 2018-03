Virgin Tonic : Sommeil et vie sexuelle, tout ce qu'il faut savoir sur les femmes !

Aujourd'hui, les femmes sont à l'honneur dans le Virgin Tonic ! De leur sommeil à leur relation avec leur voisin, voici tout ce qu'il faut savoir - parce que oui, c'est toujours utile.

Apparemment, les femmes connaîtraient mieux leurs voisins que les hommes. Mieux, elles rendraient plus service que les hommes.

Il n'y a pas si longtemps, on vous donnait le Top 3 des inconvénients quand on dort à deux. Parce que oui, il y en a. Et apparemment, selon une étude Autrichienne, les femmes dormiraient mieux sans les hommes. Mais alors, pourquoi ? En fait, on peut parier sur plusieurs choses : l'absence de ronflements, la couverture qui n'est pas coupée en deux...

Enfin, une étude Canadienne (et plus précisémment, venant de Toronto) explique que les femmes auraient deux fois plus envie de faire l'amour que les hommes dans leurs vies.

Alors, vous avez tout noté ?