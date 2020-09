Virgin Tonic : Soignez-vous par le vin ! (VIDEO)

Vous le savez peut-être, consommer du fromage peut augmenter votre espérance de vie. Et en France, s'il y a deux choses avec lesquelles ont ne plaisante pas, ce sont bien le fromage et le vin. Justement, sachez qu'en 1977, un médecin préconisait de boire du vin pour se soigner. Si vous n'y croyez pas, on a la preuve en vidéo :

Soignez vous par le vin !

Le Dr Maury (qui a d'ailleurs signé un best-seller des années 70) l'atteste : le vin possède des vertus insoupçonnées. Mieux, il faudrait en consommer quotidiennement !