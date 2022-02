Virgin Tonic : Snoop Dogg et Kelly Clarkson animeront l'Eurovision version USA

Avec plus de 200 millions de téléspectateurs fidèles, l'Eurovision inspire les Etats-Unis qui ont choisi de créer leur propre concours : de mars à mai, Kelly Clarkson et Snoop Dogg animeront ainsi une version américanisée du célèbre concours de chant. Diffusé sur la chaîne nationale CBS, l'émission proposera des "artistes en solo, des duos et des groupes venus des 50 Etats américains, de la capitale fédérale Washington et de cinq territoires sous juridiction américaine", annonce France Tv info.

Snoop Dogg et Kelly Clarkson à la présentation

"C'est un honneur pour moi d'être l'hôte de 'l'American Song Contest' au côté de Kelly Clarkson, alias Miss Texas", a ainsi commenté Snoop Dogg via un communiqué. De son côté, Kelly Clarkson se dit "fan et amoureuse du concept de l'Eurovision et enchantée d'apporter à l'Amérique ce phénomène musical". Elle ajoute aussi être "tellement ravie de travailler avec Snoop".

Selon Anders Lenhoff, producteur de cet "American Song Contest" rend hommage au concours d'origine. Selon lui, sa "version américaine sera différente de tout ce qui s'est fait précédemment à la télévision américaine".

Après sa performance inoubliable au Superbowl (notamment aux côtés de Eminem, 50 Cent, Kendrick Lamar et Mary J. Blige), Snoop Dogg n'a pas fini de surprendre.