Virgin Tonic : Sia poste une photo d'elle nue que les paparazzi menaçaient de dévoiler

Alors que Sia dévoilait il y a quelques jours Santa's Coming For Us, la première chanson extraite de Everyday is Christmas, son album de Noël, elle vient de régaler ses admirateurs avec une action, on peut le dire, culottée ! La chanteuse australienne ne se lasse pas de donner des petites leçons au paparazzi et cette dernière va particulièrement vous faire sourire ! Alors qu'un photographe menaçait de dévoiler un cliché dénudé de la chanteuse sur sa terrasse, Sia a pris les devants et a publié la photo en question elle-même, sur son compte Twitter !

Someone is apparently trying to sell naked photos of me to my fans. Save your money, here it is for free. Everyday is Christmas! pic.twitter.com/aeQlnTwLuy — sia (@Sia) 7 novembre 2017

La chanteuse a alors inscrit en légende de sa publication : "Quelqu'un est apparemment en train d'essayer de vendre des photos de moi nue à mes fans. Economisez votre argent, les voici gratuitement ! C'est tous les jours Noël !"(cf le titre de son prochain opus). Sia, qui sortira son album Everyday is Christmas le 15 décembre prochain, a déjà reçu un nombre incalculable de messages d'admiration sur les réseaux sociaux et aura donner une bonne leçon à ce paparazzi bien irrespectueux. On a en tout cas hâte d'entendre le nouvel album féérique de la chanteuse !