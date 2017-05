Virgin Tonic : Si vous mangez trop salé, vous feriez mieux d'arrêter

Peut-être que comme de nombreux français, vous vous levez en pleine nuit pour aller aux toilettes. Alors on vous l'accorde, rien que pour le kiff de se rendormir, ce n'est pas si gênant. Mais quand on se lève pour ne plus se rendormir, ça peut devenir très gênant. Grâce à la science, on sait maintenant pourquoi on se lève en pleine nuit pour satisfaire les caprices de notre vessie. Et maintenant qu'on a une explication on va peut-être revoir nos habitudes alimentaires.

En fait, si vous vous levez la nuit, ce n'est pas parce que vous êtes réglé(e) à une heure précise. Si vous mangez trop salé, alors vous vous lèverez automatiquement. Parce que quand on mange trop salé, on boit beaucoup - vous le savez. Et quand on boit trop, on fait beaucoup plus de passages aux toilettes. Et puisqu'on parle de cuisine, sachez qu'une certaine épice favoriserait la repousse de cheveux. Bon appétit !