3 amis. C'est le nombre moyen de potes à vous que votre copain ou copine n'apprécie pas du tout du tout... Un sondage qui fait mal mais qui a pourtant l'air de se vérifier dans la pratique ! Pensez un instant aux amis de votre chéri. Vous avez beau tout donner, vous ressentez des sueurs froides à l'idée de passer des vacances avec eux... Plus qu'à essayer de les éviter au maximum et à faire de son mieux pour être cordial si vous avez à les voir ! Après tout, on ne peut pas aimer tout le monde. Voici par ailleurs le point commun des couples les plus heureux.