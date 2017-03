Virgin Tonic : Si vous divorcez, cet hôtel vous rembourse votre séjour !

Ce matin, le Virgin Tonic vous embarque en Suède ! Là-bas, un hôtel qui n'est définitivement pas comme les autres vous promet de vous rembourser votre séjour en cas de divorce. Selon le site 20 minutes, un établissement Suédois promet à ses clients que s'ils divorcent dans l'année qui suit leur séjour, alors ils les rembourseront en intégralité.

Pour pouvoir bénéficier de cette offre, il faut (évidemment) être marié et dormir dans la même chambre. Si malheureusement, vous en venez à divorcer quelques mois plus tard, il vous suffit de présenter le justificatif qui prouve la séparation et votre séjour sera intégralement rembourser. Evidemment, ce n'est pas une incitation au divorce ! C'est plutôt un coup de pub rondement bien mené. Mai si le mariage vous fait peur, si vous angoissez à l'idée que ça ne marche pas, dîtes-vous que vous aurez au moins gagner ça. Même si ça ne console pas tant que ça !