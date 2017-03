Virgin Tonic : Si vous achetez immobilier en couple, c'est madame qui choisira !

Vous allez acheter un appart/maison en couple ? On vous prévient, c'est plutôt la femme qui a le dernier mot selon un sondage du site Vivastreet. En effet, quand il y a un tel investissement, les couples ne sont que 46,7% à choisir ensemble leur logement. Visiblement, c'est plutôt l'homme qui s'incline ! Dans 35 % des cas, c’est madame qui a le dernier mot contre 13,7% des hommes. Mais figurez-vous que la belle-famille peut aussi se mêler de l'achat en choisissant dans 4,7% des situations. Aussi surprenant que ce sondage qui révèle que 29% des Français rêvent de vivre dans les arbres, non ?

Mais pourquoi une telle différence ? Thierry Langlois, directeur immobilier chez Vivastreet, explique que "ce n’est pas toujours une question de sexe ; au final, les couples sont également plus nombreux à prédéfinir une liste de critères qui conviennent aux deux parties, et c’est une bonne pratique qui permet de gagner un temps précieux dans la recherche en ligne puis pour les visites". Apparemment, c'est la femme qui prend davantage en charge les visites. Voilà aussi ce qui provoque le plus de disputes de couples chez mesdames.