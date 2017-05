Le bâillement (dont l'absence n'est par contre pas une bonne nouvelle) en plein rendez-vous amoureux ne serait pas forcément un signe d'ennui ou de fatigue. Selon des chercheurs, ce serait dans certains contextes un signe d'excitation sexuelle. Ainsi, tout comme l'accélération du pouls, la dilatation des pupilles ou un rapprochement significatif de l'être désiré, ce serait un geste qui trahirait notre désir. Une théorie déjà avancée par des sexologues depuis quelques années qui observait chez certaines personnes le bâillement pendant l'amour !

Une manifestation du désir que les chercheurs avouent très mal connaître. "Nous pouvons envoyer un homme sur la Lune, mais nous sommes incapables d'expliquer le plus trivial des gestes" a déclaré le spécialiste allemand Wolter Seuntjens. Mais déjà, on peut éviter de paniquer si dans un contexte amoureux, notre partenaire semble de pas pouvoir s'empêcher de bailler. Enfin, dans une certaine mesure, hein ! Si la personne semble mourir d'ennui ce n'est sans doute pas un bâillement érotique ! Mais apparemment, plus on baille longtemps, plus on est intelligent !