Virgin Tonic : Si un bébé pleure, c'est que vous êtes moche...

Décidément, on devrait lire Science et Avenir plus souvent ! Le magazine nous apprenait ce matin que la radinerie serait héréditaire (désolé) mais, ce n'est pas tout : visiblement, si un bébé pleure dans vos bras, c'est qu'il estime que vous êtes moche - ça fait toujours plaisir.

Si un bébé pleure dans vos bras, c'est que vous êtes moche

L'on doit cette étude à l'Université de Hong Kong et visiblement, les bébés se fichent pas mal de votre personnalité. On vous explique : les nouveaux nés se fient à votre visage, pas à votre personnalité ! Il faut juste leur inspirer confiance. Ils arrivent à voir surtout les détails physiques agressifs, d'amitié, de peur, de gentillesse, de tristesse, etc... Pour un bébé, les gens "beaux" sont dignes de confiance... alors méfiez-vous si un bébé pleure dans vos bras !