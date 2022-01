Virgin Tonic : Si quelqu'un se trompe de prénom, c'est qu'il/elle vous aime

Si vous avez des frères et soeurs, alors peut-être que vos parents ont déjà confondu vos prénoms. Pire, peut-être que votre moitié vous a déjà appelé par le prénom de son ex... l'idée de se rebeller serait tentante mais, sachez-le, selon une étude, cette petite erreur n'est rien d'autre qu'une preuve d'amour. On vous explique.

Selon une étude postée par des scientifiques dans la revue Memory and Cognition, nous avons plus tendance à mélanger les prénoms de ceux qu'on aime. Pour en venir à cette conclusion, les chercheurs ont interrogé pas moins de 1.700 personnes : au programme, les erreurs de prénoms commises et leurs liens avec les personnes concernées. "Dans ces «boîtes mentales», les personnes sont classées en fonction des lieux qu'elles évoquent, de situations, de connexions etc. Ainsi, il est plus courant de se tromper de prénom entre les membres de sa famille (l'erreur la plus commune selon l'étude), plutôt que d'appeler un ami par le nom d'un de ses collègues", précise Slate.

Notez que se tromper de prénom n'a absolument rien à voir avec l'âge ! Et, petit bonus, les parents ont tendance à mélanger les prénoms de leurs enfants avec le prénom du chien...

Vous voilà prévenu(e), mieux vaut ne plus s'énerver !