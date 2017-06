Virgin Tonic : Shy'm va présenter la Nouvelle Star !

Julien Doré, Christophe Willem... la Nouvelle Star peut se vanter d'avoir fait émerger quelques excellents artistes. Vous le savez sûrement, le télé-crochet s'apprête à faire son grand retour sur M6 - Benjamin Biolay serait même l'un des nouveaux juges. Mais ce que l'on ne savait pas, c'était le nom du présentateur. Or, il se murmure que Shy'm pourrait endosser ce rôle ! Après s'être faite discrète pendant quelques mois, la chanteuse serait prête à faire son grand retour.

Evidemment, mieux vaut employer le conditionnel. Selon Gala, la chanteuse aurait été contactée par M6 pour prendre les rênes de l'émission et - vous vous en doutez- cette dernière aurait accepté. Parce qu'elle peut se vanter d'avoir déjà une belle carrière, il serait légitime de retrouver Shy'm dans l'émission. Il faudra pourtant faire preuve de patience avant d'en avoir la confirmation ! Mais, on l'avoue, on a hâte de la voir à l'oeuvre si jamais la rumeur se confirme !