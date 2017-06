Virgin Tonic : Sharepay, la carte de paiement pour payer à plusieurs !

Plus besoin de prendre la tête quand il s'agit de payer à plusieurs ! Sharepay propose une carte de paiement et une application afin de partager les dépenses à plusieurs, et tout ça en temps réel... Créée en avril 2014 par trois jeunes fondateurs, l'idée de l'entreprise est séduisante pour les couples ou encore les groupes qui ont besoin de partager des dépenses. Par exemple, à chaque dépense, deux conjoints sont débités de la somme divisée en deux comme ça pas de calculs fastidieux en fin de mois... Ils reçoivent ainsi tous les deux une notification en temps réel de l'achat histoire d'éviter tout abus de l'un ou de l'autre !

Bien sûr, les répartitions des paiements entre les participants sont modulables et Sharepay est utilisable également pour tous les services et abonnements en ligne. Une carte gratuite qui devrait éviter pas mal de disputes de couples dans le futur, n'est-ce pas ? L'argent est encore une des raisons principales des tensions amoureuses... Sachez par ailleurs que la meilleure application au monde est française !