Virgin Tonic : Shakira invitée d'honneur de la finale de The Voice !

TF1 frappe fort une nouvelle fois. Samedi dernier, Katy Perry était présente en France, où elle a annoncé un concert, pour la demi-finale de The Voice afin de présenter son tout nouveau single "Bon appétit". Mais les surprises de sont pas terminées ! Pour la finale du télé-crochet diffusée ce samedi 10 juin, TF1 fait venir... Shakira. Coach de la version américaine du show (saisons 4 et 6), la chanteuse colombienne viendra cette fois-ci pousser la chansonnette.

Une très bonne nouvelle pour nos quatre finalistes de The Voice, où Christine & The Queens pourrait être coach ! Lisandro Cuxi (de l'équipe de M. Pokora), Vincent Vinel (de l'équipe de Mika), Nicola Cavallaro (de l'équipe Zazie) et Lucie (de l'équipe de Florent Pagny) s'affronteront ce samedi devant la star internationale. La classe ! Rendez-vous ce samedi 10 juin 2017 à 21h sur TF1.