Virgin Tonic : Shakira, blacklistée du mariage de Lionel Messi !

Si il y a bien une relation people qui nous fait rêver, c'est celle de la sublime Shakira et du footballeur Gerard Piqué. Le couple, ensemble depuis 2010, ont deux enfants et semblent très heureux - et confirment ainsi qu'un couple ayant une différence de taille serait plus heureux que les autres ! Celui-ci est d'ailleurs aujourd'hui, au coeur de l'actualité people, puisque qu'après avoir découvert la liste de mariage de Lionel Messi avec son premier amour Anto­nella Roccuzzo en juin prochain, il semblerait que la compagne de Gérard Piqué n'y soit pas la bienvenue. Mais pourquoi ?

En effet, la talentueuse Shakira est bel et bien blacklistée du mariage de Lionel Messi, l'ami et partenaire de jeu de Gérard Piqué. La raison ? Avant d'être avec l'interprète de "Whenever, Wherever", le footballeur était en couple avec Nuria Tomas, la meilleure amie de la future femme de Lionel Messi, avant de la quitter pour la belle Shakira ! Plus de six ans après, c'est une situation que Antonella Roccuzzo souhaite éviter. Qu'en pensez-vous ?