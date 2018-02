Virgin Tonic : Sexe VS. Smartphone, que préfèrent les français ?

Un français sur deux préfèrerait son smartphone au sexe. Oui, vous avez bien lu. Un sondage réalisé par Bouygues Telecom (et relayé par Le Parisien) nous confronte à la triste réalité : la moitié des français sont définitivement obsédés par leur téléphone. Ce qu'il faut savoir, c'est que 2206 personnes ont été interrogées l'été dernier.

Ainsi, on apprend que "43 % des Français n’éteignent jamais leur mobile et que seuls 34 % l’éteignent lorsqu’ils se couchent", rapporte Le Parisien. Aussi, "les jeunes sont les plus accros : 57 % des 15-25 laissent leur mobile allumé en permanence, chez les filles ce taux monte à… 64 % !". Notez également que 79 % des français interrogés préfèreraient se passer d'alcool pendant une semaine que de leur smartphone et que 66% se passeraient bien de sport. Et le plus beau, le chiffre que tout le monde attend, c'est celui-ci : 41% des français (donc, un sur deux environ) préfèreraient se passer de sexe plutôt que de leur téléphone. Pour le romantisme, on repassera.