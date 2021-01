Virgin Tonic : Sex and the City sera bientôt de retour !

En 1998, Sex and the City débarquait sur nos écrans pour devenir l'une des séries les plus cultes de la fin des années 90 et du début des années 2000 ! Après six saisons pleine de rebondissements et deux films ayant attiré des millions de spectateurs, le programme culte de HBO devrait faire son grand retour dans une toute nouvelle saison. En effet, comme l'a annoncé la chaîne, trois des quatre actrices principales seront de la partie. En vérité, tout le casting devrait même être de retour. Malheureusement, Kim Cattrall, qui avait déjà dit qu'elle ne souhaitait plus interpréter le personnage de Samantha, a décidé de ne pas faire partie de l'aventure.

Cette saison intitulée And Just Like That… (en français, Et juste comme ça) devrait comporter dix épisodes et être diffusée sur la plateforme HBO Max. Si la date de sortie n'a pas été précisée, le tournage devrait se faire à la fin du printemps prochain à New York. On devrait ainsi retrouver Carrie Bradshaw, Charlotte York et Miranda Hobbs dans leur cinquantaine. Une nouvelle qui a ravi les millions de fans de la série et qui devrait donc attirer de nombreux curieux devant leurs écrans. Sarah Jessica Parker, qui co-produira également le programme, a déjà posté un court teaser de la série sur Instagram.