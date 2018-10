Virgin Tonic : Seul pour ses 6 ans, il reçoit un belle surprise de la part des Phoenix Suns

La semaine dernière, on vous racontait l'histoire de Teddy. Teddy, jeune américain de 6 ans, s'est retrouvé à fêter son anniversaire seul : bien que sa mère ait invité une trentaine d'enfants, aucun d'entre eux n'est venu... de quoi saper le moral du petit. Or, la maman de Teddy n'a pas baissé les bras : sur les réseaux sociaux, elle a posté une photo de son fils, seul à sa table d'anniversaire... et il ne faudra pas grand chose pour que tout le pays soit ému : "Ils m'ont promis de venir", a avoué la mère de Teddy à la chaîne d'informations KVOA. Voyant l'information relayée, les Phoenix Suns ont décidé de faire un geste. La franchise basée à Phoenix a envoyé des billets au jeune Teddy.

Teddy a ainsi reçu deux invitations pour assister au match des Lakers contre les Phoenix Suns qui se déroulait le 24 octobre dernier : "Que dis-tu de fêter ça avec des milliers de personnes chez nous ! Les billets pour aller voir les Suns contre les Lakers sont à toi !". Et ce n'est pas tout ! Teddy n'aura pas été seul pour fêter ses six ans : "Le lendemain de son anniversaire raté, la radio iHeartRadio a organisé pour le petit garçon une fête d'anniversaire réussie. Des reporters et les membres de l'équipe, dont Lupita Murillo qui a médiatisé son histoire, ont partagé une part de pizza avec lui et sa maman", écrit le média Closer. Tout est bien qui finit bien, donc !