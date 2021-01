Virgin Tonic : Seul le soir de Noël, Francesco, 94 ans, a appelé la police pour avoir de la compagnie (PHOTO)

"Bonjour, j'ai 94 ans et je suis seul à la maison, rien ne me manque, juste une personne avec qui échanger le toast de Noël..." a précisé Francesco Sferrazza, un italien de 94 ans, originaire d’Alto Reno Terme, près de Bologne, aux policiers de sa ville le soir du 24 décembre ! Et il faut dire qu'avec la crise sanitaire actuelle et ses enfants vivant loin de chez lui, l'homme a été forcé de passer ses fêtes de fin d'année tout seul. Un événement qui a fortement attristé les policiers qui ont alors décidé de se rendre chez lui pour trinquer à sa santé. Afin de faire plaisir à Francesco, ces derniers ont également organisé un appel vidéo avec la famille de ce dernier. Un joli geste de solidarité qui, par ces temps moroses, met un peu de baume dans nos coeurs... Immortalisé par les deux agents, ce moment a été posté sur les réseaux sociaux et a touché toute l'Italie !