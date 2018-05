Virgin Tonic : Selon FIFA, la France remportera la Coupe du Monde !

Sortez vos maillots et le maquillage tricolore : La Coupe de Monde sera lancée d'ici quelques jours et déjà, les bookmakers sont surmenés : qui va l'emporter ? La France célèbrera t-elle les 20 ans de sa victoire en 98 avec une nouvelle Coupe ? C'est ce que semble prédire le jeu FIFA ! Mais alors, comment ? Eh bien, "EA Sports, a profité de l’arrivée de la mise à jour 2018 FIFA World Cup Russia pour réaliser une simulation", explique le média Capital. Et selon cette estimation, on retrouve dans le dernier carré (avec l'Allemagne), l’Espagne, la Belgique et la France. Et apparemment, la France s'en tirerait grande gagnante.

Alors on vous l'accorde, ce n'est qu'un jeu - et ce n'est probablement pas assez pour crier victoire. Mais en 2014, le jeu avait déjà prédit la victoire de l'Allemagne. Peut-on espérer une nouvelle victoire ? On l'espère. Mais on va commencer par se mettre dans l'ambiance avec l'hymne de la Coupe du Monde, c'est mieux.