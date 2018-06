Virgin Tonic : Selena Gomez vend sa magnifique villa de Los Angeles ! (PHOTOS)

Le succès sourit encore et toujours à Selena Gomez ! Celle qui cartonne avec la bande-originale de la saison 2 de 13 Reasons Why peut se vanter d'avoir investi dans la pierre. Mais apparemment, elle souhaiterait se séparer de l'une des villas (basée à Los Angeles) pour la modique somme de 2,799 millions de dollars (soit environ 2,3 millions d'euros). Selon le magazine américain Variety, Selena Gomez aurait acquis cette maison construite en 1951 il y a un an à peine et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle avait réalisé un très bel investissement : La maison comprend une dépendance pour les invités, une salle de sport et même une piscine !

Notez aussi que la chantuse aurait mis en vente sa maison située au Texas ! Alors si jamais vous souhaitez investir, c'est le moment ou jamais. Et la bonne nouvelle, c'est que ces deux demeures coûtent bien moins cher que la villa de Zedd à 16 millions d'euros.