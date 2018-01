Virgin Tonic : Selena Gomez, personnalité la plus suivie sur Instagram, combien a-t-elle d'abonnés ?

Après avoir découvert l'histoire insolite de ce grenoblois qui a découvert un python d'un mètre cinquante dans ses toilettes, on change de registre pour vous parler d'Instagram, le réseau social en vogue. Et s'il est l'un des réseaux sociaux préférés des internautes depuis des années, il est également le chouchou des stars. D'ailleurs, si vous êtes un adepte d'Instagram, vous ne serez pas surpris d'apprendre que, pour la énième fois consécutive, Selena Gomez est la personnalité la plus suivie sur le réseau social !

Avec un total (invraisemblable) de 132 millions d'abonnés, l'artiste est la personnalité la plus suivie du monde par les internautes et utilisateurs du réseau social en 2018. Elle est suivi du footballeur Cristiano Ronaldo qui comptabilise un total de 118 millions de followers, lui-même suivi de la chanteuse Ariana Grande, avec 117 millions d'abonnés !