Virgin Tonic : Selena Gomez malheureuse, elle voudrait quitter les Etats-Unis

Cette fois ca y est, Justin Bieber et Selena Gomez seraient bel et bien séparés. Mais qu'ils soient ensemble ou non, ils restent le fuits de toutes les rumeurs possibles. La dernière en date ? Selena Gomez serait prête à quitter les Etats-Unis pour s'éloigner de son ex. Apparemment, selon Radar Online, elle aurait avoué "se sentir étouffée par Justin Bieber".

Selena Gomez prête à déménager ?

"Selena est prête pour entamer un vrai tournant dans sa vie et plus rien ne la retient aux Etats-Unis désormais. Elle voudrait donc s'installer en Australie. Elle a toujours aimé l'Australie et elle pense qu'il s'agirait d'un super endroit où vivre. Elle a beaucoup d'amis et de fans là-bas et elle aime toutes les ondes positives qu'elle y trouve. Elle pense que cela serait une bonne idée de quitter Hollywood pour une destination même pour quelques années.", aurait déclaré une source au média. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que ce type de rumeur circule. En 2015 déjà, on soupçonnait Selena de vouloir déménager à New York pour s'éloigner de Justin Bieber. Mais, serait-elle vraiment prête à quitter son pays ? Pas sûr. Alors avant de faire nos valises pour l'accompagner en Australie, on va attendre un peu !