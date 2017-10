Virgin Tonic : Selena Gomez et The Weeknd, c'est officiellement fini !

C'est le couple qui a fait couler beaucoup d'encre en ce début d'année 2017 ! Après avoir passé plus d'un an aux côtés de la mannequin Bella Hadid, le chanteur Abel Tesfaye, plus connu sous le nom de The Weeknd, démarrait une romance publique avec l'artiste aux talents multiples, Selena Gomez. Selon une source proche du couple, l'ex de Justin Bieber aurait décidé de mettre fin à la relation après 10 mois, sous un accord commun : "Cela a été dur du fait qu'il soit en tournée et qu'elle soit en tournage à New York (pour le prochain film de Woody Allen). Ça n'a pas été simple pour eux (...) de réaliser que leur relation prenait ce chemin mais cela faisait des mois que c'était laborieux."

Alors que le couple vient tout juste de mettre fin à leur histoire, la chanteuse a déjà été vue auprès de son ex, Justin Bieber. Si cela en fait déjà jaser plus d'un, il semblerait que les deux anciens amoureux ne soient que de simples amis. De son côté, Selena Gomez garde contact avec The Weeknd : "C'est fini pour le moment, mais ils restent toujours en contact." En attendant, découvrez pourquoi vous vous réveillez au bon arrêt lors d'une sieste dans les transports !