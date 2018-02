Virgin Tonic : Selena Gomez et Justin Bieber s'envolent vers la Jamaïque

Ils se sont retrouvés depuis quelques mois et depuis, ils ne se quittent plus. Après dix mois passés avec The Weenkd, Selena Gomez est retombée dans les bras de Justin Bieber - ce qui a ravi les fans, certes, mais qui a surtout destabilisé la mère de la chanteuse. Après avoir passé le Nouvel An et la Saint Valentin ensemble, le couple s'est envolé vers la Jamaïque afin d'assister au mariage du père de Justin Bieber.

Dimanche dernier, pendant que les gens normaux regardaient tranquillement La Casa De Papal sur Netflix, le chanteur est allé chercher Selena Gomez au Texas. Ensuite, tous deux ont pris l'avion pour rejoindre les Caraïbes afin d'assister au mariage. Les invités ayant fermé leurs comptes Instagram, il sera difficile de trouver des photos de l'évènement. Mais ils sont heureux et c'est le plus important ! Qui sait, peut-être que ce matriage leur donnera des idées !