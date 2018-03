Virgin Tonic : Selena Gomez et Justin Bieber, est-ce officiellement terminé ? 

"WE WERE ON A BREAK !" , hurlait Ross à Rachel dans Friends. Et allez savoir pourquoi, quand on a entendu que Selena et Justin était (eux aussi) en break, on s'est dit que peut-être, ils étaient nos Ross et Rachel dans la vraie vie. Ils se tournent autour depuis des années, il se séparent, ils se remettent ensemble... bref, une vraie série télé. Plus tôt cette semaine, on faisait le point sur le relation et devinez-quoi, on avait encore un peu d'espoir. Mais depuis ce matin, on a sorti la boîte de mouchoirs et le pot de glace : Oui, Justin et Selena seraient sur le point d'officialiser leur rupture.

A en croire un article publié par E! News, le couple serait arrivé au bout de son histoire : "Selena Gomez a pris conscience que même si Justin Bieber s'est beaucoup amélioré depuis leur dernière rupture, ils n'étaient pas fait pour être ensemble pour le moment en tout cas", apprend-on. Voilà. Tout ça pour ça, on a envie de vous dire. Mais qui sait ? Peut-être se retrouveront-ils dans six mois...!