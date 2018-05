Virgin Tonic : Selena Gomez en couple avec Justin Theroux, l'ex de Jennifer Aniston ?

Alors qu'en Grande-Bretagne on n'est qu'amour depuis le mariage du Prince Harry avec Meghan Markle, à Hollywood, c'est un peu moins rose. Apparemment, Selena Gomez se serit remise de sa rupture avec Justin Bieber et... pas avec n'importe qui. La rumeur coure que la jeune femme serait encouple avec Justin Theroux, l'ex de Jennifer Aniston qui, accessoirement, était une amie de Selena. "Ce n'est un secret pour personne, Justin était adorable avec Selena lorsqu'ils sortaient avec Jennifer. Et pour être honnête, Justin et Selly se sont toujours extrêmement bien entendus. Il lui envoie des textos dans lesquels il flirte clairement avec elle", déclare Radar Online.

Selena Gomez de nouveau en couple ?

Les rumeurs circulent depuis quelques mois déjà. Mais visiblement, elles n'ont pas fini de tourner. Selon le site Woman’s Day Australia, Selena Gomez se serait ainsi rangée du côté de Justin Theroux, tournant le dos à Jennifer Aniston. "Jen n'arrive pas à croire que Selena puisse continuer à être si proche de Justin, après tout ce qu'il a fait", aurait déclaré une source. La vérité, on ne la connaîtra jamais. Mais si jamais les drama vous manquaient, il suffisait de demander !