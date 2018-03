Virgin Tonic : SecurKeys ou la start-up qui vous sauvera la vie si vous perdez vos clés

"C'est l'invention du millénaire !" , a déclaré Camille à l'antenne. Et très franchement, on n'aurait pas dit mieux. Si vous êtes du genre à tout perdre et à chercher vos clés en permanence, alors vous pouvez respirer. Grâce à SecurKeys, une start-up française, vous pouvez maintenant obtenir un double de vos clés en une heure à peine. Fini le stress !

C'est assez simple : SecurKeys vous permet de garder un double de vos clés en sécurité, dans l'un des centres de dépôt de l'entreprise. Il vous suffit de payer un abonnement annuel de 25 euros pour pouvoir bénéficier de ce service. Vos clés sont introuvables ? Il vous suffit de contacter SecurKeys via l'application pour faire venir un double de vos clés. Il vous est livré là où ou vous êtes et vous, vous pouvez souffler !

Alors, ce n'est pas la meilleure invention du monde ? Devant les robot qui font des burgers ou les baskets qui livrent des pizzas ?