Virgin Tonic : Se mettre en couple fait grossir et c'est la science qui le dit !

Si vous venez de vous mettre en couple alors, félicatations : vous avez passé le test du premier baiser et techniquement, vous aurez quelqu'un avec qui tester le nesting. Sur le papier, être en couple, c'est idyllique. Or, il y a un léger détail qui, inévitablement ruine le tableau : lorsque l'on se met en couple, on a tendance à prendre du poids et ça, c'est la science qui le dit. Mais d'ailleurs, pourquoi ? "En 2015, une étude australienne portant sur 15.000 personnes indiquait une prise de poids de deux kilos par an pour les personnes en concubinage", explique BFM TV. Notez que selon des chercheurs, "les femmes en couple auraient un indice de masse corporelle de 25,6 contre 25,1 pour les célibataires. Chez les hommes, les célibataires seraient à 25,7 et ceux en couple à 26,3."

"On se rencontre, on a envie de passer de bons moments ensemble. On n’est pas encore métro-boulot-dodo, c’est plutôt métro-boulot-resto. Cette succession de restos où on mange plus et plus gras, où on se partage un peu de vin, ça mène à ce surpoids. On vit tous la même chose : on apprend à se connaître au travers la nourriture de l’autre", explique Katia Tardieu. "On peut prendre un kilo par an, et au bout de 10 ans, et bien on a 10kg de plus", poursuit-elle. Alors pour éviter ça, on vous conseille une chose : vous ruez à la salle de sport !