Virgin Tonic : Se lever tôt ferait de nous des psychopathes !

Lorsqu'il s'agit du réveil, tout le monde ne tombe pas d'accord : il y a ceux qui estiment que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt et ceux qui préférent penser que ceux qui ratent leur réveil sont plus intelligent que la moyenne. En vérité, on ne sait pas qui à raison ou tort. Mais ce que l'on sait, c'est que chacun à une horlogue interne qu'il faut respecter : "Si notre horloge interne dure plus de vingt-quatre heures, nous préférons nous coucher tard; si elle dure moins longtemps, nous sommes des couche-tôt", explique Slate. Traduction, on a les lèves-tot et les couches-tard.

Un conseil, dormez !

Or, si vous vous levez plus tôt que la moyenne, viendra forcément un moment où la fatigue prendra le dessus : le coup de barre, ça vous dit quelque chose ? Voilà. Rester éveillé alors que l'on aurait bien envie de dormir peut se révéler mauvais pour vous et votre perception des choses : «Des recherches suggèrent que vous êtes plus enclin à adopter un comportement contraire à l’éthique et déviant, comme être méchant, intimider vos collègues ou falsifier des reçus», précise Linda Geddes, journaliste scientifique.

Et ce n'est pas tout : une autre étude affirme que l'on peut retrouver des comportements similaires sur "des employé·es dormant moins de six heures par nuit, la recherche ayant identifié un lien entre la privation de sommeil et les taux de glucose dans le cortex cérébral, la région du cerveau responsable du contrôle de soi-même"; poursuit Slate. En gros, moins vous dormez, plus vous agissez en psycopathe. Un conseil, faites une grasse matinée demain ou alors, couchez-vous tôt ce soir !