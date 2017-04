Virgin Tonic : Se coucher à la même heure favorise le bonheur d'un couple

À tout âge, on est tous d'accord pour dire que la communication est la clé pour un couple heureux. Il y a quelques jours, on découvrait dans le Virgin Tonic que faire l'amour dans un couple rendait heureux puisque qu'un rapport vous apporterait deux jours de bonheur. Mais il existe de nombreuses façons de faciliter le quotidien de votre couple, de favoriser votre complicité et ainsi, de diminuer les problèmes. Vous ne vous couchez pas à la même heure que votre conjoint(e) ? Vous devriez arrêter puisque cela provoquerait pas mal de disputes dans votre relation !

En effet, selon une étude très sérieuse menée par Psychosomatic Medical Journal, il faudrait favoriser le coucher à deux, un moment intime et privilégié, vrai allié du couple. Les partenaires qui ont une “compatibilité de début de sommeil” aurait tendance à mieux s’entendre et à moins se disputer. Bien sûr, les couples dont les obligations professionnelles ne permettent pas le coucher à la même heure ne sont pas forcément en danger, mais il nécessite tolérance et l'adaptation de votre emploi du temps en prenant du temps pour votre couple.