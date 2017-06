Virgin Tonic : Se brosser les dents est bon pour le régime !

Se brosser les dents en fin de repas envoie un signal au cerveau pour lui signaler que la prise d'alimentation est finie pour le moment nous apprend regimea.com. Ainsi, si on se brosse les dents à chaque fois qu'on se nourrit, on aurait tendance à moins grignoter par flemme de tout recommencer. C'est assez logique quand on y pense. C'est tout simplement faire prendre à notre cerveau de bonnes habitudes : se laver les dents est comme un rituel pour signifier la fin du repas ! Car parfois, il faut un peu de temps après manger (une vingtaine de minutes) avant qu'il comprenne qu'il est rassasié. Le brossage de dents permet donc d'anticiper cette envie de grignoter. Aussi, sachez que le parfum mentholé du dentifrice altère le goût de tout aliment que vous avez envie de manger juste après. D'ailleurs, dans une vie, on utiliserait presque 1km de dentifrice...

Aussi, c'est un signal pour le corps que vous prenez soin de lui. Plus vous vous y intéressez, plus vous aurez envie de le ménager et le voir en forme. Tout ça passe évidemment par l'hygiène buccale... Et puis, il faut rappeler que se laver les dents permet de brûler des calories, tout comme un bon bain chaud équivalent à trente minutes de marche...