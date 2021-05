Virgin Tonic : Se brosser les dents en 10 secondes, un concept français qui va faire parler !

Désormais, tous les matins aux alentours de 7h30, Ginger a carte blanche pour aborder le sujet de son choix... dans la Ginger Story ! Et en bonne spécialiste des réseaux sociaux, cette dernière s'attèle bien évidemment à vous partager une information qui a fait le buzz sur la toile peu de temps avant et à côté de laquelle vous êtes peut-être passés. L'occasion pour notre chroniqueuse de vous faire part d'un sujet intéressant et sur lequel vous pourrez discuter avec elle directement depuis les réseaux du Virgin Tonic.

Voilà une innovation qui devrait faire parler d'elle ! Lancée par Benjamin Cohen il y a plusieurs années, la start-up lyonnaise Fasteesh vient de lancer un produit qui pourrait bien changer notre manière d'aborder l'hygiène bucco-dentaire : la Y-Brush. Il faut dire que contrairement à une brosse à dents classique avec laquelle on doit faire tout le travail, ce concept a juste à être introduit dans la bouche pour fonctionner. Le reste se fait tout seul. D'ailleurs, si la Y-Brush peine à se faire connaître en France, l'étranger semble déjà conquis. En effet, rien qu'en 2020, l’entreprise en a vendu pas moins de 20 000 exemplaires. Vous aussi, laissez-vous tenter en cliquant ici.