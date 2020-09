Virgin Tonic : Scotland Yard recherche activement les armes de James Bond

Le 25 ème volet des aventures de James Bond sortira sur grand écran d'ici peu mais ce n'est pas ce qui attise les foules : le 23 mars dernier, près de cinq armes utilisées lors des tournages de James Bond (avec Roger Moore et Pierce Brosnan) ont été volées. "Les voleurs ont été dérangés par les voisins, ils ont réussi à prendre la fuite avant l'arrivée de la police. Leur butin: un Beretta «Cheetah» et un «Tomcat», un Walter PP, un Smith et Weston 44 Magnum et un Lama calibre 22, apparus dans Die another Day (Meurs un autre jour), A View to a Kill (Dangereusement vôtre) et Live and Let Die (Vivre et Laisser Mourir)", explique ainsi le Figaro.

Pour tenter de retrouver les malfaiteurs, la police britannique a diffusé lundi des images de vidéosurveillance.