Virgin Tonic : Saurez-vous deviner pourquoi la galette des rois de l'Elysée n'a-t-elle pas de fève ?

Le Virgin Tonic est enfin de retour depuis hier, en direct, avec toute l'équipe ! Et qui dit Virgin Tonic, dit infos en tout genre, découverte musicale et bonne humeur ! Hier, si hier nous découvrons par exemple la technique ultime de drague de Brad Pitt, on démarre la journée de vendredi avec une info assez insolite ! Tous les ans, la tradition de l'Épiphanie est respectée à l'Élysée, et reçoit la galette du boulanger-pâtissier Jocelyn Lohézic. Sauriez-vous deviner pourquoi celle-ci est sans fève ?

La raison est simple : un président de la République ne peut être Roi ! Et oui, on n'élit pas un Roi à l'Elysée, résidence du président et temple de la démocratie. La tradition et le protocole sont ainsi scrupuleusement respectés. Cette année encore, les galettes tant réputées et appréciées de Jocelyn Lohézic arriveront à l'Elysée sans fève !