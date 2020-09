Virgin Tonic : Samuel Besnard Champion de France du burger avec son boeuf qui ris

Amateurs de Burger, ce qui suit va vous intéresser ! Hier se déroulait la coupe de France du Burger (oui oui) et le grand gagnant nous vient des landes ! S'il a obtenu sa victoire, c'est grâce à son Boeuf qui ris. Qu'est-ce que l'on y retrouve ? Que des bonnes choses ! Du boeuf (évidemment), un ris de veau pané (moelleux à l'intérieur et croustillant à l'extérieur), du vieux comté, une sauce gribiche, une duxelle de champignon et des noix.

Samuel Besnard est le champion de France du Burger

« Ce burger est construit autour de deux produits emblématiques de la gastronomie française : le ris de veau et la sauce gribiche », explique le chef. De quoi nous donner envie de manger du burger.