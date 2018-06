Virgin Tonic : Samsung pourrait bientôt sortir Galaxy X à écran flexible

Vous le savez, on le sait : Samsung et Apple s'opposent en tout et pour tout. Alors quand l'iphone X a été lancé, il a bien fallu trouver un moyen de répliquer. Or, la marque coréenne travaillerait actuellement sur un nouveau modèle (le Samsung X) à écran flexible. Et visiblement, il pourrait bien être dévoilé lors du salon Mondial de las Vegas en janvier 2019.

Un aperçu du Samsung X

Selon le média coréen ETNews, ce nouveau smartphone pourrait bien être doté d'un écran flexible (oui, oui), "grâce à un écran souple de haute résolution", explique BFM Business. Que les pressés se rassurent, ce nouveau smartphone pourrait bien être dévoilé à l'occasion du Consumer Electronic Show (ou CES), qui se tiendra à las Vegas du 7 au 12 janvier. Alors, un peu de patience !