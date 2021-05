Virgin Tonic : Salé ou sucré, ce que vous mangez en dit long sur votre personnalité !

Ce matin dans Ginger Story, direction les Etats-Unis - là où un sondage analyse nos préférences alimentaires : visiblement, les amateurs de nourriture sucrée seraient plus sociables que les férus de plats salés. Explications.

Ainsi, selon une étude américaine récemment menée par l'institut de sondage OnePoll pour Hickorey Farms, nos saveurs favorites en diraient long sur notre personnalité : visiblement, un amateur de sucre aurait tendance à être plus aventurier, curieux et créatif qu'un individu plus fan de snacks salés. Attention, "cette découverte, à prendre naturellement avec beaucoup pincettes, est le fruit d'un sondage administré à 2 000 Américains", annonce le média NEON.

Team salée ou bien, team sucrée ?

Pour en venir à cette conclusion, les chercheurs ont séparé les individus étudiés en deux catégories. Ce qui en ressort, c'est que les amateurs de sucre seraient plus sociables que la team salée. Et ce n'est pas tout : "20 % d'entre eux ont déclaré avoir envie de partager leur snack avec des amis (lors d'une soirée jeux de société ou pendant une sortie), alors que les amateurs de sel ont été 23 % à préférer manger seuls ou accompagnés d'une personne, lors d'un rendez-vous galant ou devant une série", poursuit le média.

Pour aller encore plus loin, l'étude affirme que les fans de sucre seraient plus friands de comédies (25 %). En ce qui concerne la musique, ces derniers écouteraient plus de hip hop. Et pou finir, les fans de snacks salés préféreraient la science fiction, les séries documentaires (37 %) et les romans historiques.