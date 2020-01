Virgin Tonic : Sage ou agressif au volant ? Votre voiture révèle votre personnalité !

Croyez-le ou non, votre modèle de voiture en dit long sur votre tempérament au volant ! Tenez-vous bien, le Virgin Tonic a le top 3 des conducteurs les plus agressifs !

3. BMW

2. Kia

1. Audi (35%)

Avec 35% de conducteurs agressifs, les Audi sont en première position ! Ensuite, on retrouve les Kia et les BMW. Juste derrière, les Mercedes, Chevrolet et Hyundaï.

Enfin, les conducteurs les plus sages sont ceux qui possèdent des Toyota, Peugeot et Nissan... On vous laisse réfléchir tranquillement à votre façon de conduire !