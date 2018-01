Virgin Tonic : Sa valise est trop lourde, il enfile tous ses vêtements pour monter dans l'avion !

Quand on y réfléchit, partir en vacances, c'est une source de stress énorme. Déjà, faire sa valise relève de l'exploit. Quand on n'a pas la flemme, on se contente seulement de prendre une pile de vêtements et de la jeter dans la valise. Le truc, c'est que l'on a aucune idée du poids qu'elle fait. Et arrivé à l'aéroport, on panique : et si elle était top lourde ? Et si elle ne passait pas ? Vous avez déjà vécu cette angoisse ? On vous rassure, nous aussi. Et c'est justement ce qui est arrivé à un passager voyageant avec la compagnie British Airways. Oui, sa valise était trop lourde et non, il ne comptait pas laisser ses affaires sur le sol de l'aéroport (ou payer un supplément bagages). Résultat, il a enfilé tous ses vêtements superflus.

Non, on ne plaisante pas. Selon LCI, le passager déterminé à partir avec TOUTES ses affaires a carrément tout enfilé pour prendre l'avion et faire enregistrer sa valise. Au final, il a mis pas mois de 10 T-shirts et 8 pantalons. Sauf que même si sa valise a pu partir, lui n'a pas pu passer l'embarquement. Selon le média Iceland Monitor, le passager se serait montré désagréable et c'est la raison pour laquelle il aurait été refoulé. Au moins, il aura tenté !

Et puisqu'on parle de valises, on préfère vous prévenir : la technique pour récupérer ses bagages en premier à l'aéroport ne fonctionne pas. Désolé pour ça.