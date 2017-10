Gagner à l'Euromillions ou au Loto, c'est un rêve que nous avons tous. Il est clairement plus difficile à réaliser que de partir à New York mais vous savez ce qu'on dit : avoir des rêves, c'est important. Ce matin, on s'intéresse à ce que les français feraient s'ils remportaient la mise. Oubliez vos rêves de yacht et de jet privé ! En France, on est beaucoup plus simple que ça :

3. S'occuper de l'éducation des proches (pas des enfants) et gâter leur famille

2. Etre à l'abri du besoin

1. Avoir une belle maison

Si vos pensiez que la plupart des gagnants potentiels auraient eu tendance à vouloir faire le tour du monde dans un jet privé, vous aviez tort ! En France, on veut pouvoir prendre soin de ses proches et être à l'abri du besoin. Et non, il n'est pas interdit de vouloir dévaliser le rayon hi-tech de la Fnac. Mais avant ça, mieux vaut avoir la maison qui va avec !