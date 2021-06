Virgin Tonic : S'il ne vous écoute pas, c'est une preuve d'amour

Avouez-le, vous avez parfois l'impression que votre moitié ne vous écoute pas. Or, visiblement, c'est une preuve d'amour. Explications.

En 2020, le New York Times publie les résultats d’une étude. Cette dernière stipule que lorsque l’on parle à quelqu’un que l’on connaît très bien, on a tendance à prendre trop de chose pour acquises. Autrement dit, on surestime notre capacité à comprendre et à être compris de l’autre. Les scientifiques ont ainsi étudié plusieurs couples : les partenaires étaient assis dos à dos et devaient interpréter les phrases ambigües de l'autre. La même expérience a été réalisée avec des inconnus. Ce qui en ressort ? Les inconnus ont mieux retenu ce qui leur était dit.

S'il ne vous écoute pas c'est qu'il vous aime

"Quand vous connaissez les personnes suffisamment bien, il y a une tendance inconsciente à faire la sourde oreille parce que vous pensez savoir ce qu’ils vont dire. C’est comme quand vous avez déjà parcouru une route et que vous ne faites plus attention aux panneaux de signalisation", conclut l'étude.

Ainsi, si vous vous sentez parfois incompris(e), attendez un peu avant de monter dans les tours.