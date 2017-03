Virgin Tonic : S'embrasser est bon pour votre régime !

Arrêtez tout et embrassez vous ! En effet, dès qu'on se lance dans un french kiss dans les règles, on déploie pas moins de 19 muscles dans la langue et 12 autres dans les lèvres. Résultat, selon les études relevées par Top Santé, on brûle en moyenne 2 à 3 calories par minute de bisou. Ce qui vaut une petite course de 500 mètres... Alors pourquoi se priver ? Quand on sait en plus que le footing serait le pire sport pour garder la forme, nous on préfère le french kiss !

Mais ce n'est pas tout ! Avec autant de muscles en action, embrasser musclerait la bouche et permettrait de garder des joues bien fermes. Un outil anti vieillissement qui a aussi ses vertus contre le stress. Embrasser nous ferait libérer de l'ocytocine, une hormone qui fait baisser la tension artérielle et ralentit le rythme cardiaque. Un bisou jouerait aussi sur la sécrétion d'endorphine, l'hormone du bien-être. Plus qu'à passer à l'action si vous n'êtes pas déjà lancé... Voilà d'ailleurs combien de temps on passe en moyenne à s'embrasser dans une vie.