Virgin Tonic : Ryan Reynolds va adapter le Cluedo au cinéma !

Soyez prêts, le Virgin Tonic s'apprêtent à vous faire vivre une partie de Cluedo grandeur nature et ce, dès le vendredi 26 janvier. Et visiblement, le jeu de société est de nouveau tendance ! Récemment, on a appris que Ryan Reynolds en personne préparait une adaptation du Cluedo. Petit bonus, l'équipe de Deadpool se serait même penchée sur le projet.

Vous ne le saviez peut-être pas mais le Cluedo a été inventé en 1949 - oui, le jeu n'est plus tout jeune. Et pourtant, il fascine toujours autant ! Sinon, il ne serait pas au top des ventes pendant les fêtes de Noël. S'il a marqué enfance (et vos soiées en famille), il tout autant marqué Ryan Reynolds : "Via sa société de production Maximum Effort, Reynolds a signé un contrat de 3 ans avec la Fox", rapporte le média hitek. Dans la mesure où Deadpool a rapporté plus de 783 millions de dollars, on imagine que ce projet devrait bien s'en tirer. Mais avant de voir Reynolds à l'oeuvre, on va vous laissez résoudre l'énigme du Virgin Tonic !