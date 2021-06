Virgin Tonic : Roland-Garros, pourquoi le tournoi se joue t-il sur de la terre battue ?

Avis à tous les passionnés de sport ! Ce matin, Clément nous partage son savoir. Au programme, le prestigieux tournoi de Roland-Garros - qui se déroule en ce moment à Paris.

Pourquoi le tournoi français se joue t-il sur de la terre battue ? Si vous faites partie de ceux qui se posent la question alors, n'en dites pas plus : Clément a la réponse. Pour comprendre, il faut remonter à l'année 1880 : alors qu'ils évoluent à Cannes sur des courts de tennis en gazon, les jumeaux William et Ernest Renshaw (qui remporteront plus tard Wimbledon) ont une idée qui permettrait de retarder leur usure rapide due à la chaleur. Le principe ? Recouvrir les courts d'une poudre issue de pots de terre cuite défectueux.

Aujourd'hui, la terre battue "est fabriquée dans les Briqueteries de l’Ouest puis acheminée dans l’Oise pour y être broyée. Et ensuite, elle va être disposée sur les courts de Roland-Garros", explique Corinne Boulloud.

