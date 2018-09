Souriez, c'est presque le week-end ! La rentrée approche à grand pas et la simple idée d'aller acheter les fournitures scolaires (ou même de refaire la garde robe des enfants) peut démotiver. Et pour bien se plomber le moral, il reste l'actualité. Mais dans le Virgin Tonic, on est du genre à privilégier les bonnes nouvelles. Du coup, on en a préparé quelques unes, histoire de vous donner le sourire. Au programme aujourd'hui, le célibat naissant de Robert Pattinson ou encore le prochain rôle au cinéma de Pamela Anderson.

Robert Pattinson est de nouveau célibataire

Bon, d'accord, pour lui, ce n'est pas non plus la meilleure nouvelle. Mais pour la gent féminine, c'est clairement la meilleure annonce de l'année. Vous savez ce qu'on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Bref, Robert Pattinson (vu dans Twilight, pour info). Après quelques mois de relation, l'acteur et Suki Waterhouse se seraient séparés.

Nicky Larsen coming soon ???????? Une publication partagée par The Pamela Anderson Foundation (@pamelaanderson) le 28 Août 2018 à 2 :21 PDT

Non, vous ne rêvez pas. L'actrice canadienne a été vue sur le tournage du film signé Philippe Lacheau. Petit bonus, elle aurait même pris des cours de français !

Alors, vous êtes de bonne humeur ?