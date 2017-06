Rihanna enceinte ? C'est la rumeur qui coure !

Vous le savez, dans le Virgin Tonic, on ne vous partage pas souvent de rumeurs ou de news people. Mais celle-ci, on ne pouvait pas la laisser passer. Tenez-vous bien, les rumeurs voudraient que Rihanna soit enceinte. Avant de monter dans les tours et de crier au scandale, sachez que les médias relaient de plus en plus l'information et que les vêtements qu'elle portait à Cannes ont mis la puce à l'oreille des fans.

Lors de son passage sur la croisette, nombreux sont ceux qui ont observé Rihanna. En même temps, difficile de regarder ailleurs tant elle était éblouissante. Par contre, ses robes ont attiré l'attention - plus que la chanteuse elle-même. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elles étaient vraiment très larges. Et ça, quand on connaît Rihanna, ce n'est pas normal. Selon le 20 minutes, les fans étudient toutes les possibilités pour expliquer le fait qu'elle ait gagné deux tailles : boulimie, allergie... tout y passe. Mais, bien sûr, l'explication qui revient le plus souvent, c'est une éventuelle grossesse. Pour l'heure, tout cela ne reste que supposition. En attendant d'en savoir plus, on vous invite à écouter la collaboration entre Rihanna et Kendrick Lamar - parce que clairement, elle est géniale.