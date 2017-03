Virgin Tonic : Révolutionnaire ! Ce tupperware réchauffe vos plats tout seul

Adeptes du pique-nique, vous allez être ravi ! Oui, ce tupperware réchauffe vos plats et vous permettra de savourer toutes vos préparations bien au chaud au boulot ou au bord de la mer... Pas mal, non ? De quoi révolutionner tous vos déjeuners au bureau si vous aviez envie de profiter de vos pâtes réchauffées loin de l'open space, dont voici les meilleures blagues... Sur Amazon, le produit a l'air de partir comme des petits pains. Ok, il y a un investissement à faire mais si ça fonctionne, ça vaut le coup...