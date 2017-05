Si une étudiante anglaise a inventé l'encre invisible pour tricher aux exams, Guillaume Rolland a lancé sa start-up en 2015 Sensorwake après avoir créé un réveil qui vous tire du lit grâce aux odeurs dans son garage. Une idée qui a fait très vite fureur avec déjà 15 000 produits vendus depuis septembre dernier. De quoi motiver le jeune Nantais à aller plus loin ! Il prévoit ainsi la sortie d'Oria à l'automne prochain qui vous aide à dormir mais aussi à améliorer votre sommeil. Composé de plantes apaisantes comme la lavande, le parfum est diffusé dans le respect des normes de qualité de l'air. Une invention qui a carrément reçu une récompense au CES de Las Vegas (Consumer electronics show), salon de référence dans le high tech !

Pour mettre au point cette invention, le Nantais de Sensorwake a travaillé avec Givaudan, leader mondial de la création de parfums et d'arômes nous apprend Ouest-France. Un concept dont les bienfaits ont été prouvés par des études du centre de recherche spécialisé de la marque : "Les bienfaits d'Oria sur le sommeil sont prouvés via notamment des encéphalogrammes. Aujourd'hui, nous recrutons 100 ambassadeurs à qui nous allons donner gratuitement, dès cet été, Oria. 4 000 personnes ont déjà fait acte de candidature. Les inscriptions se poursuivent sur notre site. La sélection se fera par tirage au sort." Alors si vous êtes intéressé, rendez-vous par ici ! Sinon, pour encore mieux dormir, le lit connecté qui règle la température et qui fait des massages arrive.