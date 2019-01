Virgin Tonic : Réutiliser une bouteille d'eau est plus sale... que lécher la cuvette des toilettes

On ne le dira jamais assez, il est temps d'agir pour l'environnement et de limiter nos déchets plastiques. Et justement on a peut-être la solution pour vous aider à lâcher les bouteilles d'eau. Vous le savez, dans le Virgin Tonic, on aime vous donner des études et des sondages, histoire de vous aider dans votre vie qutidienne. Oui, on est comme ça ! Ainsi, on vous a expliqué que le Blue Monday n'était qu'une simple invention marketing. Cette fois, on se penche sur l'hygiène. Tenez-vous bien, utiliser plusieurs fois la même bouteille d'eau serait plus sale que lécher la cuvette des toilettes...!

Oubliez les bouteilles !

Si vous avez l'habitude d'utiliser une seule bouteille sur la journée, on vous conseille viviement d'arrêter ! A la fin, la-dite bouteille sera pleine de germes.... Si vous ne comptez pas changer vos habitudes, le mieux reste de nettoyer votre bouteille (correctement) avant chaque utilisation... sinon, gare aux maladies !